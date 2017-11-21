Karşıyaka'da caz rüzgarları esiyor!

Karşıyaka Belediyesi, Bostanlı Suat Taşer Açıkhava Tiyatrosu'nda gerçekleşecek Karşıyaka Caz Festivali ile kentin kültür-sanat yaşamına yepyeni bir soluk getirmeye hazırlanıyor.

Birbirinden değerli sanatçıların katılımıyla caz rüzgarları estirecek festival, 22 Kasım Çarşamba akşamı Kerem Görsev Trio'nun konseriyle başlayacak. Karşıyaka Belediyesi Oda Orkestrası (KODA) eşliğindeki konserle, organizasyona muhteşem bir açılış yapılacak.

Caz müziğinin farklı renkleriyle zenginleşen festival programı; 23 Kasım'da Birsen Tezer, 25 Kasım'da Kürşat Başar&Burçin Büke&Ayşen, 26 Kasım'da Meltem Cumbul&Manuş-u Âlâ konserleriyle devam edecek.

Organizasyonun 27 Kasım'daki finalinde ise usta sanatçı Bülent Ortaçgil sevenleriyle buluşacak ve konser saat 20.30'da başlayacak.

Hafta sonunda da gündüz konserlerinin olacağı ifade edilirken, 25 Kasım Cumartesi saat 15.00'te Buca Blues Quartet, 26 Kasım Pazar günü aynı saatte Benshi sahne alacak.

Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, "Karşıyaka Belediyesi olarak kentimizi kültür ve sanatta marka kent haline getirmek için çıktığımız yolda önemli organizasyonlara imza atmayı sürdürüyoruz. Bu kez de 'Karşıyaka Caz Festivali' ile alanında ülkemizin çok değerli sanatçılarını müzikseverlerle buluşturacağız. Her etkinliğiyle müzik şöleni yaşatacak festivalimize tüm İzmirlileri bekliyoruz" dedi.