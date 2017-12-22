TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta uçurumun kenarına kadar gelen Karşıyaka'nın futbolda şirketleşip yatırımcı bularak borçlardan kurtulma girişimi hayal kırıklığına doğru gidiyor.
Aylardır yönetimin bu fikrini konuşan, şirketleşme yetkisini almak için 15 Kasım'da kongre yapan Karşıyaka'da genel kurulun ardından geçen yaklaşık 6 haftada somut sonuç çıkmadı.
Rus, Hollanda, Türk şirketleri, Hagi-Popescu gibi isimlerle adı anılan kulüpte Başkan Mutlu Altuğ, o dönem ekranlara, radyolara çıkarak projelerini, kulübün geleceğini anlattı. Yatırımcıdan para bulup transfer yasağını kaldırmayı hayal eden yeşil-kırmızılılar, günlerce şirketleşme gerçekleşirse pay dağıtımını konuştu. Ancak kongreden sonra geçen süreçte yalnız Hollanda'da Türk girişimci Kazım Atilla'nın kurduğu Infinite Group, Karşıyaka'ya resmi teklif sundu. Bu teklifin de firmanın kulübün tamamını kontrol etmek istemesi, net olarak maddi bir şart belirtmemesi gibi nedenlerle şirketleşme için 28 Aralık'ta yapılacak ikinci olağanüstü kongrede kabul görmesinin zor olduğu bildirildi.
Karşıyaka'da şirketleşmeyle ilgili son durum, 28 Aralık'ta değerlendirilip karara varılacak. Bu süreçte ortaya çıkan basketbol şubesini 20 yıldır isim sponsoru olan Yaşar Holding'in devralması fikri de kongrede oylanacak. Kongre üyelerinin kulübün şu an gelir getirip borç ödeyen tek branşı olan basketbol şubesiyle ile ilgili kararının ne olacağı veya onay çıkarsa ne şartlarda devir yapılacağı ise belirsiz. Futbolda şirketleşme projesi gerçekleşmediği takdirde kulübün önündeki borç yükü ve kısa vadede yeni puan silme cezaları alınması riski camiayı endişelendiriyor.
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