En son 1 Kasım 2015 tarihinde yapılan genel seçimde Ege Bölgesi’nde AK Parti’nin en fazla oy aldığı Balıkesir’in Dursunbey ilçesi ile CHP’nin en fazla oy oranına ulaştığı İzmir Karşıyaka, bu yıl da rekoru bırakmadı. 2015 milletvekilliği seçimlerinde AK Parti’nin yüzde 77.90 oy aldığı Dursunbey, bu seçimde de yüzde 70.92 oy verirken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ise yüzde 80.04 oranında destek sağladı. Yine 2015’teki seçimlerde CHP’ye yüzde 66.52 oranında oy veren Karşıyaka, bu seçimde de desteğini sürdürdü ve CHP’ye 58.71 oranında oy verdi. HT Egeli'den Mert Neşet Muslu'nun haberi...

EN AZ NARLIDERE

Karşıyaka, CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’ye de yüzde 73.94 oranında destek sağlayarak, İnce’nin Ege Bölgesi’nde en fazla oy aldığı ilçe oldu.

AK Parti’nin İzmir’de en fazla olduğu yüzde 44.01 ile Kiraz, en az oy aldığı ilçe ise yüzde 12.97 ile Narlıdere oldu. CHP’nin İzmir’de en az oy aldığı ilçe ise yüzde 32.01 ile Kemalpaşa.

İzmir’in 5 ilçesi Tire, Kemalpaşa, Torbalı, Bayındır ve Kiraz’da AK Parti seçimi önde bitirdi. Yerel seçimde AK Parti’nin kazandığı Selçuk, Menderes, Kınık ve Ödemiş ile MHP’li belediye başkanının seçildiği Aliağa’da CHP birinci çıktı. CHP’li belediye başkanlarının yönettiği Tire ve Bayındır’da ise AK Parti birinci oldu. AK Parti, yerel seçimde kazandığı Kemalpaşa, Torbalı ve Kiraz’da yine ilk sırayı aldı.

ÜSTÜNE ÇIKTI

24 Haziran’da Cumhur ittifakının adayı Erdoğan yüzde 52.38 oyla ipi gögüslerken, rakipleri İnce yüzde 30.79, Demirtaş yüzde 8.31, Akşener yüzde 7.42, Karamollaoğlu yüzde 0.9, Perinçek de yüzde 0.2 oy aldı. Bu sonuçlara göre, İnce ve Erdoğan partilerinin milletvekili seçiminde aldığı oyun üstüne çıkmayı başardı.