Karşıyaka - Fethiyespor rakamlar

Karşıyaka ve Fethiyespor, 29 Nisan 2018 Pazar günü Türkiye 2.Lig Beyaz Grup maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 15:30. Karşıyaka 21 puana sahip olarak 17. sırada yer alırken Fethiyespor 32 puanda ve 15. sırada. Ev sahibi Karşıyaka, son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Fethiyespor, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 472 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Karşıyaka kazanırsa 4.25, beraberlik çıkarsa 3.30, Fethiyespor sahadan galip ayrılırsa 1.40 oranını elde edecekler.

Karşıyaka son hafta oynanan Fethiyespor maçında 1-2 yenildi.

Fethiyespor ise Karşıyaka karşılaşmasında 1-2 kazandı.

Kendi sahasında 3 galibiyet, 5 beraberlik, 8 mağlubiyet alan Karşıyaka, 15 gol attı ve 19 gol yedi.

Fethiyespor, dış sahada 2 galibiyet, 5 beraberlik, 9 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Fethiyespor 16 kez gol sevinci yaşadı, 30 kez topu ağlarında gördü.