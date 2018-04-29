Karşıyaka - Fethiyespor rakamlar

Türkiye 2.Lig Beyaz Grup maçında Karşıyaka ile Fethiyespor, 29 Nisan 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 15:30. Maç öncesi Karşıyaka 21 puanla 17. sırada, Fethiyespor 32 puanla 15. sırada bulunuyor. Karşıyaka, son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 yenilgilik form durumunda. Fethiyespor son 5 mücadelede 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 472 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Karşıyaka kazanırsa 4.25, beraberlik çıkarsa 3.30, Fethiyespor sahadan galip ayrılırsa 1.40 oranını elde edecekler.

Karşıyaka son hafta oynanan Fethiyespor maçında 1-2 yenildi.

Fethiyespor, Karşıyaka karşılaşmaında 1-2 kazandı.

Karşıyaka, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 3 galibiyet, 5 beraberlik, 8 mağlubiyet aldı. Karşıyaka, kendi sahasında 15 gol attı, 19 gol yedi.

Fethiyespor ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 2 galibiyet, 5 beraberlik, 9 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Fethiyespor, 16 gol atarken 30 gol yedi.