Karşıyaka gemisi limana yanaştı

Karşıyaka’da 20 Ocak’ta göreve gelen Turgay Büyükkarcı başkanlığındaki yönetim, futbol takımının 3. Lig’e düşmesine engel olamasa da icraatlarıyla kulübü ayağa kaldırdı. Folkart Yapı’nın 2 milyon 325 bin TL’lik desteğiyle eski yabancılara olan borçları büyük oranda indirim yaptırarak ödeyen yönetim, Yaşar Holding’in katkısıyla da sezon içerisinde mali krizler yaşayan basketbol takımını düzlüğe çıkardı. Artık personel maaşları da düzenli ödeniyor.

SIRA TARAFTARDA

HT Egeli'den Abdullah Çelebi'nin haberine göre, KSK Stadı’yla ilgili bir dizi görüşmede bulunup süreci hızlandırmaya çalışan kurmaylar, Çiğli’de 10 bin kişilik yeni salon yapımı ve modern bir futbol tesisi için aşama kaydetti. Kulüpteki mali disiplini sağladıklarını dile getiren Büyükkarcı, “Basketbolda Türkiye’nin en iyi altyapısını ortaya çıkaracak bir projemiz var. Kombine fiyatlarını belirleyeceğiz. Sıra taraftarımızda. Futbolda 5 bin, basketbolda 3 bin 500, voleybolda da bin 500 kombine satışı hedefliyoruz” dedi.

*Juninho, Kovalchuk, Shukurov ve Banahene’nin 2 milyon 600 bin TL’lik borcu ödendi, eksi puan ve küme düşme cezaları engellendi.

*Yönetimin çabasıyla 2 milyon TL ödenerek futbolcuların takımda kalması sağlandı, kulüpteki sporcu sayısı 200’den 500’e çıkarıldı.

*Selçuk Yaşar Tesisleri yenilendi, balçık tarlasına dönen çim düzeltildi, basketbol altyapısının kullandığı salon da elden geçirildi.

*İdman boykotu krizleri yaşayan basketbol takımı Yaşar Holding’in desteğiyle ligde kalmayı başardı, Avrupa kupaları da garantilendi.