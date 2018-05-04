Karşılıklı basketlerle başlayan mücadelede Banic'le sayılar üreten Pınar Karşıyaka, ilk 5 dakikayı 8-6 üstün geçti. Periyodun son 3 dakikasına 14-10 önde giren ev sahibi ekip, Waters'ın 3 sayılık basketiyle periyodu 9 sayı farkla 23-14 galip tamamladı.

İkinci periyoda 5-0'lık seriyle başlayan ve aradaki farkı 4 sayıya (19-23) indiren rakibi karşısında toparlanan Pınar Karşıyaka, 15. dakikada farkı 11 sayıya yükseltti: 32-21. Son 2 dakikaya 38-28 önde giren Pınar Karşıyaka, devreyi 43-32 üstün bitirdi.

Üçüncü periyodun başında 5-0'lık seri yakalayan ve farkı 16 sayıya (48-32) çıkaran ev sahibi ekip, 25. dakikayı da 56-44 önde geçti. Jones'un üst üste 10 sayı ürettiği bölümde aradaki farkı azaltan Sakarya Büyükşehir Belediyespor, periyodun bitimine 3 dakika kala farkı 6 sayıya indirdi: 58-52. Kennedy'nin etkili oyunuyla aradaki farkın azalmasına izin vermeyen ev sahibi ekip, son dakikasına 63-52 önde girdiği periyodu 66-54 galip tamamladı.

İki takımın da dönem dönem etkili olduğu son periyotta üstünlüğünü koruyan Pınar Karşıyaka, son 3 dakikaya 81-73 üstün girdi. Konuk ekip Jones'un 3 sayılık basketiyle bitime 1 dakika kala farkı 2 sayıya (82-80) kadar indirse de Pınar Karşıyaka müsabakadan 88-80 galip ayrıldı.