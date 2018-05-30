ERKEN HAREKET VAR

HT Egeli'de yer alan habere göre, 3. Lig’de mücadele edeceği sezon öncesi teknik direktörlük görevine Ufuk İskender, sportif direktörlüğe ise İsmet Arzuman’ı getirip iç transferde 10 futbolcuyla yeniden anlaşan Karşıyaka, maçlarını oynayacağı stad arayışına geçti. Karşıyaka İlçe Stadı’nın yerine yapılacak yeni stadın açılan davalar nedeniyle durdurulması nedeniyle yeşil-kırmızılılar, Alsancak Stadı’nın yıkılmasından sonra maçlarını 1 yıl Yeni Buca Stadı, son 3 sezonda ise Atatürk Stadı’nda oynadı.

ALSANCAK’A DA BAŞVURU

Taraftar desteğini artıracak stad arayan Karşıyaka, Menemen, Aliağa ve Tire alternatiflerini değerlendiriyor. Menemen Belediyesi, stadı başka bir kulüple paylaşmaya soğuk bakıyor. Aliağa’daki stadın şartları KSK’ye uygun değil. Tire’de yeni açılan 15 bin kapasiteli stadın da taraftar için uzaklık handikabı var. KSK yönetimi, sezonun ikinci yarısında kapılarını yeniden açması beklenen Alsancak Stadı’nı kiralamak için de girişim yapmaya hazırlanıyor.

Mali kongre saat 18.00’de

Karşıyaka’nın olağan mali genel kurulu Zübeyde Hanım Nikah Evi’nde 18.00’de başlayacak. Yeşil-kırmızılılarda kulübün gelir-gider tablosu ve denetleme kurulu raporu okunduktan sonra yönetim ile yeni sezon bütçesi ibraya sunulacak. Yönetim, üyelere şirketleşme ile ilgili bilgi verecek.