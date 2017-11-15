Karşıyaka'ya yabancı ortak yolu açıldı

Karşıyaka Spor Kulübünün Olağanüstü Genel Kurulunda futbol şubesinde şirketleşme çalışmalarına başlanılması için yönetim kuruluna yetki verildi.

Karşıyaka Zübeyde Hanım Nikah Evinde düzenlenen olağanüstü genel kurulda konuşan Karşıyaka Spor Kulübü Başkanı Mutlu Altuğ, görev yaptıkları 1,5 sene boyunca bir çok güçlüklerle karşılaştıklarını, bu sezon futbol ve basketbolda sportif olarak da başarılı gitmediklerini, kulübün borcunun da 54 milyon liraya kadar yükseldiğini söyledi.

Altuğ, futbol şubesini kulübün kangren hücresine benzeterek, şubeyi derneği bünyesi dışında tedavi etmeyi düşündüklerini belirtti.

Bu tedavinin dışarıdan yatırımcılarla olabileceğini kaydeden Altuğ, "Bu noktada Karşıyaka Spor Kulübünün olmazsa olmazları var. Oluşacak yönetim kurulunda dernek hakimiyetini yitirmemeli." dedi. Altuğ, Yaşar Grubunun başta basketbol olmak üzere futbol şubesine önemli katkılarının olduğunu hatırlatarak, "Yatırımcının özellikle Yaşar Ailesine saygılı olması gerekiyor. Benim başkan olarak görevim fırsatları oluşturup kulübün kapısına kadar getirmekti." diye konuştu.

Daha sonra yapılan oylamada futbol şubesinde şirketleşme çalışmalarına başlanılması için yönetim kuruluna yetki verilmesi oy birliğiyle kabul edildi. Şirketleşme görüşmelerini yürütmek için kulüp başkanı Altuğ, divan kurulu başkanı Cihan Büyükoral, eski kulüp başkanları Hasan Denizkurdu, Özer Kırca ve İbrahim Koç'un yanı sıra Turhan Gürsel Urhan, Seracettin Sakıpağa ile Gökçe Noyan'dan oluşan bir komite oluşturuldu. Komitenin yapacağı görüşmelerin ardından onay için tekrar genel kurul yapılacak.

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