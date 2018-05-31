Karşıyaka’da bisiklet günü

Karşıyaka Belediyesi, Avrupa ülkeleri ile eş zamanlı olarak Hareket Haftası (Move Week) etkinliklerini başlattı. 28 Mayıs’ta ‘Sabah Sporu ve Zumba’, 29 Mayıs’ta da ‘Karbip Bisiklet Turu’ gerçekleştirildi. Karşıyaka Belediyesi personeline yönelik olarak ‘Ofiste Egzersiz’ etkinliği düzenlendi. Karşıyaka Belediyesi Hizmet Binası önünde gerçekleştirilen ‘Zumba’ da en renkli aktivitelerden biri oldu.

HT Egeli'de yer alan habere göre, katılımcılar güne hem zinde hem de keyifli bir başlangıç yaparken, vatandaşlar da etkinliği ilgiyle izledi. Sporun ve fiziksel aktivitelerin yararlarına ilişkin farkındalık yaratıldı. Hareket Haftası programı, yarın saat 07.30’da, Karşıyaka İskele’den başlayıp Gündoğdu Meydanı’nda son bulacak “Karşıyaka’dan İşe Bisikletle Git” etkinliği ile devam edecek.

2 Haziran günü saat 19.00’da da Mavişehir Meydanı’nda “Denge Bisikleti” ve “Tandem Bisiklet Sürüşü” etkinlikleri yapılacak.

AKTİF ŞEHİR

Kestelli, “Yüksek standartlı bir demokrasi, bağımsız bir adalet düzeni, üretken bir eğitim sistemi, tüm kurum ve kurallarıyla işleyen bir piyasa ekonomisi istiyoruz” dedi. Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar: “Avrupa Hareket Haftası’nı, Türkiye’de ilk olan ‘Aktif Şehir’ unvanımıza yakışır şekilde kutluyoruz. Spor yapmanın yararlarına dikkat çekiyoruz.”

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