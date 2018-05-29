HT Egeli'de yer alan habere göre, Karşıyaka Belediye Tiyatrosu, 23 yıldır aralıksız olarak sürdürdüğü “Temel Oyunculuk Eğitimi” ile bu yaz da yeni oyuncu adaylarına yeteneklerini geliştirme fırsatı sunacak. 10-14 ve 15-35 yaş gruplarına yönelik olarak gerçekleştirilecek kurslara, 1 ve 19 Haziran tarihleri arasında başvuru yapılabilecek. Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, “Sanatın her alanını destekliyor, tiyatroya da ayrı bir önem veriyoruz. Kurslara 23 yılda binlerce oyuncu adayı katıldı, onlarcası konservatuvarı kazandı, hayallerine doğru adım attı. Tiyatroya gönül verenlerin yeteneklerini keşfetmek için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

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