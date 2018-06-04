HT Egeli'de yer alan habere göre, Karşıyaka Belediyesi, ‘Daha Yeşil Bir Karşıyaka’ parolasıyla yeni bir projenin de temelini attı. İlçe genelinde faaliyet yürüten inşaat firmaları ile yapılacak olan protokol kapsamında, her müteahhit, yeni yaptığı her daire başına belediyeye 2 zeytin ağacı bağışlayacak. Karşıyakalı inşaat firmaları ile iftar yemeğinde buluşarak projenin müjdesini veren Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, “Daha güzel ve daha yeşil bir Karşıyaka’yı hep birlikte yaratmalıyız. Türkiye’ye örnek olacak bir projeyi başlatacağız. İnanıyorum ki Kentsel Dönüşüm Ormanı projemize duyarlılık göstereceksiniz. Zeytin barışın, dostluğun, sevginin sembolüdür. Biz buradan Türkiye’ye güzel bir mesaj vereceğiz ve ileride çocuklarımıza gururla anlatacağız” dedi.

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