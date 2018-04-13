İstanbul'un Marmara Denizi kıyısındaki eski ilçelerinden olan Kartal, Adalar'a olan yakınlığıyla kentin cazibe merkezlerinden biri. Kartal, öncelikli olarak sahip olduğu uzun sahil şeridi, artan deniz ulaşımı, Aydos Ormanlarına olan yakınlığıyla, doğal güzellikleri doyasıya yaşama imkanı sunuyor.

İlçe sağlık alanında ise Kartal Koşu Yolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kartal Yavuz Selim Devlet Hastanesi, Yakacık Doğum Ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi, Kartal Eğitim Araştırma Hastanesi Diyaliz Merkezi(Kamu), Darüşşafaka Yakacık Bağışçıları Sitesi Huzurevi Ve Yaşlı Bakım Merkezi gibi İstanbul'un büyük hastanelerine ve pek çok özel sağlık kuruluşuna ev sahipliği yapıyor.

Türkiye'nin en büyük kamu binası olan İstanbul Anadolu Adalet Sarayı, Kartal sınırları içindeki önemli bir merkez.

İlçede Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı 84 kamu, 81 özel okul yer alması da ailelerin Kartal'da oturmak için önemsedikleri kriterlerden biri.

Kartal'dan geçen E-5 Karayolu (Ankara Asfaltı) ve aynı güzergahta yer alan metro hattı (Marmaray bağlantılı) ana ulaşım arterini oluşturuyor. Sahil Yolu ve Bağdat Caddesi'nin devamı olan Üsküdar Caddesi de ilçenin toplu ulaşım olanaklarına kolaylıkla ulaşılabilen diğer arterleri. Yapımı süren demiryolu hattı da önümüzdeki yıllarda Kartal'ın ulaşımında yeni bir kolaylık sağlayacak.

Kartal, sosyal ve ticari hayatın canlılığını sağlayan pek çok büyük AVM ve Sabiha Gökçen Havalimanına olan yakınlığıyla da avantaj sağlamaktadır.

Bizans İmparatorluğu döneminde "Kartalimen" adında küçük bir balıkçı köyü iken bugün 460 bin kişilik nüfusuyla İstanbul'un en büyük ilçelerinden biri haline gelen Kartal, kentsel dönüşümle yenileniyor, gelişiyor. Ulaşım ağlarındaki gelişme ve genişlemeden büyük oranda yararlanan Kartal'da konut sahibi olmanın da pek çok avantajı var.

İşte Kartal'daki dikkat çeken inşaat projeleri...

1. Dumankaya Horizon

Dumankaya İnşaat tarafından İstanbul Anadolu Yakası Kartal’da hayata geçirilen Dumankaya Horizon projesi 5 bin metrekare alan üzerinde yükseliyor.

Dumankaya Horizon projesi toplamda 178 konuttan meydana geliyor. Projenin konut seçenekleri arasında 1+1,2+1,3+1 ve 4+1 daireler yer alıyor. Daire büyüklükleri ise 74 ile 299 metrekare arasında değişiyor.

Dumankaya Horizon projesinde konut fiyatları 486.000 TL’den başlıyor. Yüzde 20 peşinatla konut sahibi olunabilen projede kalan konut bedeli ise 120 ay yüzde 0.70 faiz oranı ile taksitlendiriliyor.

Konut teslimleri hemen yapılan Dumankaya Horizon projesinin sosyal olanakları arasında restoran, cafe, güvenlik, otopark, yüzme havuzu,sauna, çocuk oyun alanları, fitness salonu, basketbol sahası, voleybol sahası, tenis kortu ve süs havuzu yer alıyor.

2. Mesa Marmara Kartal

Mesa Mesken Sanayi tarafından İstanbul Anadolu Yakası Kartal’da hayata geçirilen Mesa Marmara projesi 3 bin 900 metrekare alan üzerinde yükseliyor.

Mesa Marmara Kartal projesi toplamda 105 konuttan meydana geliyor. Projenin konut seçenekleri arasında 2+1 ve 3+1 daireler yer alıyor. Daire büyüklükleri ise 96 ile 122 metrekare arasında değişiyor.

Mesa Marmara Kartal projesinde banka kredisi ile konut sahibi olunabiliyor. Mesa Marmara Kartal projesinde konut fiyatları 1.000.000 TL’den başlıyor.

Haziran 2017’de teslim edilmesi planlanan Mesa Marmara Kartal projesi konum itibariyle Bağdat Caddesi’ne 10 dakika, Sabiha Gökçen Havalimanı’na 20 dakika, İDO Kartal Deniz Otobüsüne 2 dakika, İDO Pendik iskelesine 7 dakika, Pendik Marina’ya 7 dakika, E5 Karayolu’na 5 dakikalık mesafede yer alıyor.

Mesa Marmara Kartal projesinin sosyal olanakları arasında açık yüzme havuzu, fitness merkezi, çocuk oyun alanları, güneşlenme terası, güvenlik, otopark yer alıyor.

3. DKY Dragos

4 bloktan oluşan DKY Dragos projesi 15 katlı olarak tasarlanıyor. DKY Dragos projesinin konut seçenekleri arasında 1+1,2+1, 3+1 ve 4+1 daireler yer alıyor.

DKY İnşaat tarafından inşa edilen DKY Dragos projesi İstanbul Anadolu Yakası Kartal Dragos’ta 7 bin 500 metrekare alan üzerinde hayata geçiriliyor.

Ön talep toplayan DKY Dragos projesi fiyat listesi ve ödeme planı henüz netleşmedi. Projedeki detayların önümüzdeki günlerde netlemesi bekleniyor.

DKY Dragos projesinde bütün daireler deniz manzarası görüyor. DKY Dragos projesi İstanbul Şehir Üniversitesi Dragos Kampüsüne yakın mesafede yer alıyor.

DKY Dragos Kartal projesinin sosyal olanakları arasında güvenlik, otopark, yüzme havuzu, spor salonu, yürüyüş alanları, çocuk oyun alanları, yeşil alan bulunuyor.