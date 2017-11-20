Kartal bebeğe kalp bulundu! Kartal Yıldırım'ın annesi Ahu Kahraman Yıldırım, sosyal medyadan Kartal bebeğe kalp bulunduğunu açıkladı.

Ntv.com.tr'nin haberine göre; anne Ahu Yıldırım, Kartal bebek için kalbin bulunduğunu ve kalp nakli operasyonunun başladığını açıkladı.

Kartal bebeğin ailesi, kalp nakli için Kartal bebeği 10 aylıkken Temmuz 2017’de Almanya'ya götürmüştü. Ameliyat için gereken 1 milyon euro, yardım kampanyasıyla 19 saatte toplanmıştı.

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