Kartal bebeğin kalbi Balçika'dan geldi!

15 aylık Kartal bebek Almanya'da yeni kalbine kavuştu. İki aydır Almanya’da Giessen Üniversite Kliniği’nde yapay kalp makinesinde yeni bir kalp bekleyen Kartal bebek, pazar gecesi yeni kalbine kavuştu.

Kalp ve Damar Cerrahı Prof. Dr. Hakan Akıntürk'ün gerçekleştirdiği kalp nakli başarıyla gerçekleştirildi. Kartal bebek, 48 saat gözetim altında tutulmak üzere yoğun bakım ünitesine yatırıldı.

Kime ait olduğu bilinmeyen kalbin Belçika'dan geldiği açıklandı.

"BU GECE BİR ANNE BİLMEDİĞİM BİR YERDE AĞLIYOR"

Kartal bebeğe kalbin bulunması üzerine Anne Ahu Kahraman Yıldırım, sosyal medya hesabından duygulandıran bir paylaşım da bulundu:



"19 günlüktün daha Kartal'ım. Akşam nefes alıp verişindeki zorlanmayı fark edip, 'Bir gariplik var, lütfen doktora gidelim' diye babanın başının etini yemiştim. 20 günlükken tanıştın yoğun bakımlarla. Herkes lohusa paniği sanmıştı. Oysaki anneler anlardı. Kim bilebilirdi sapasağlam doğan dünya güzeli bir bebeğin vücuduna havadan kaptığı bir mikrobun, bu gece kalp nakli ameliyatını beklerken bana bunları yazdıracağını. 19 saatte toplandı senin Almanya'da kalp nakli ameliyatı olabilmen için gerekli para. Ve ne büyük bir mucizedir ki 19 Kasım'da geldi aylardır beklenen yeni kalbin. Herkes bu anne şımarık dedi. Herkes 'Türkiye'de bebeklere kalp nakli oluyordu, hem de ücretsiz boşuna gitmiş' dedi. Ama kimse şunu vicdanına sormadı. Türkiye'de bu nakil oluyor ama o nakil için gerekli donör bulunuyor mu? Organ Bağışı yapabilecek kadar bilinçli miyiz? Bu gece bir anne bilmediğim bir yerde ağlıyor. Ama o yüce gönüllü anne başka bir annenin yavrusuna hayat olduğunu biliyor. Ve ben şimdi diyorum ki artık benim 3 çocuğum var. Lal, Kartal ve Kartal'a hayat veren kalbin sahibi bebek. Hangi ülkeden bağışlandı, bebek kız mı erkek mi? Bu bilgiler gizli, verilmiyor bize. Ama ben buradan binlerce kez minnetimi yazacağım. Ve üç bebeğimi de çok sevip koruyup kollayacağım. Hepiniz bana rabbimin emanetisiniz. İnanıyorum ki bizim hikayemiz umut olacak. İnanıyorum ki ülkemiz de anneler organ beklerken ağlamayacak. Doktor demin bembeyaz olmuş suratımı gördü ve bana dedi ki: 'Haklısın paniksin. Ama sen çok mutlu ve güçlü bir annesin. Senin oğlun da sana benziyor.' Çok tuhafım, hep mutluluktan deliye dönerim sanardım. Ama bütün gecem bize kalbini bağışlayan aileye ve kalbini bize teslim eden bebeğe dua etmekle geçiyor. Onlar için üzülürken doya doya sevinemedim. Şimdi karşıma çıksalar değil ellerini ayaklarını öperdim. İnşallah her şey yolunda gidecek. Lal prensesim bize uğur getirdi. Kartoş'um, akıl küpüm ailemizi bir arada gördü ve ameliyatına girdi. Dua dua dua. Allah ol der ve olur. Tek mucize ondan gelir. Şimdi dualarla bekleme zamanı."

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