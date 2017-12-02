Kartal'da 17 yaşında öldürülen Aleyna Can son yolculuğuna uğurlandı

Kartal'da günlük kiralanan bir evde öldürülen 17 yaşındaki Aleyna son yolculuğuna uğurlandı.

İHA'nın haberine göre, Kartal'da günlük kiralanan bir evde tabancayla vurularak öldürülen 17 yaşındaki Aleyna C.son yolculuğuna uğurlandı. 17 yaşındaki genç kız için Maltepe'deki Süleyman Öksüzoğlu Aydınevler Merkez Camisinde öğlen namazına müteakip cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye katılan genç kızın yakınları gözyaşlarına boğuldu.

Aleyna'nın cenazesi kılınan namazın ardından defnedilmek üzere Başıbüyük Mezarlığı'na götürüldü.

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