Kartal Uğur Mumcu Mahallesi'nde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulunan Bülent ve Hatice Öztürk çiftinin cinayet zanlısı yakalandı.



Alınan bilgiye göre, dün akşam evlerinde öldürülmüş olarak bulunan Öztürk çiftinin cinayet şüphelisi olduğu öne sürülen oğulları 28 yaşındaki Emrah Ö., Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucunda Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesinde gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürerken, şüphelinin psikolojik sorunları olduğu iddia edildi.Bülent ve Hatice Öztürk'ten bir süre haber alamayan yakınları çiftin evine gelmiş ve evde yapılan kontrolde Öztürk çiftinin bıçaklanarak öldürüldükleri tespit edilmişti.

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