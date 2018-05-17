Kartal'da kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerce bir kafede oturan şahısların üzerine ateş açıldı. Kafedekilerin de saldırganlara silahla ateş açarak karşılık verdiği olayda bir kişi yaralanırken, çatışma anları kameralara saniye saniye yansıdı.

İHA'nın haberine göre olay Kartal Soğanlık Mahallesi'nde dün öğle saatlerinde meydana geldi. Kafede bir masada oturan dört kişi sohbet ettikleri sırada dışarıdan kimliği belirsiz kişi ya da kişiler şahısların üzerine silahla ateş açtı. Ne olduğunu anlamayan şahıslar ilk önce kendilerini yere atarken, bu sırada bir kişi yaralandı. Ardından kafede oturan şahıslar bellerinden silahları çıkararak, ateş açılan yöne doğru silahla karşılık verdi. Kafenin camları da kırıldı, saldırgan ya da saldırganlar kayıplara karıştı. Olayda yaralanan bir kişi sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürülürken, film sahnesini aratmayan olay güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

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