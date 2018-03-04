İstanbul Kartal'da Cevizli Köroğlu Caddesi üzerinde önceki gün karşıdan karşıya geçmeye çalışan Nuray Altun, bir hafriyat kamyonunun altında kalarak feci şekilde can vermişti.

GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI

DHA'nın haberine göre, Nuray Altun'un yaşadığı kazanın güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde Nuray Altun'un yayalara yeşil ışıktayken karşıya geçmeye çalıştığı ve kamyonun ışıklara yaklaşırken bir anda hareket ettiği görülüyor. Trafik ışığının yeşilden kırmızıya dönerken Nuray Altun'un yolun ortasında yakalanması ve hafriyat kamyonunun da yeşil ışıkla birlikte hemen hareket etmesi kazaya neden oluyor. Yaşanan kazanın ardından Nuray Altun olay yerinde feci şekilde can vermiş ve kamyonun sürücüsü tutuklanmıştı.

Önceki gün yaşanan kazanın ardından hayatını kaybeden Nuray Altun, bugün son yolculuğuna uğurlandı. Nuray Altun için Kartal Fazilet Camii'nde öğle namazında cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye katılan Altun'un yakınları hafriyat kamyonlarına düzenleme yapılmasını istedi. Altun'un cenazesi duaların ardından Yenişehir mezarlığında son yolculuğuna uğurlandı.

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