Kartal Uğur Mumcu Mahallesi'nde bir sitenin otoparkının istinat duvarı yola çöktü. Çöken duvar nedeniyle askıda kalan bir minibüs, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

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