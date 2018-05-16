Kartal'da bir kafeye silahla ateş açıldı, 1 kişi yaralandı.



Alınan bilgilere göre, Kartal Soğanlık'ta Atatürk Caddesi'ndeki bir kafeye, kimliği henüz tespit edilemeyen kişi ya da kişilerce silahla ateş açıldı. Kafede bulunan bir kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Sağlık ekipleri yaralıyı, Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.



Kafenin çevresinde güvenlik şeridi çeken polis ekipleri de incelemelerini sürdürüyor. Ekipler, kaçan kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.



Bu arada iş yeri ve park halindeki otomobillerin camları, isabet eden kurşunlarla kırıldı.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER