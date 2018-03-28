Kartal'daki Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi çevresine otopark yapımı için çalışma başlatan İBB zabıta ekipleriyle Kartal Belediyesi zabıta ekipleri arasında gerginlik yaşandı. İki belediye zabıta ekipleri arasında yaşanan gerginlik uzun süre sürerken, yetkililerin anlaşmasıyla alana iş makinesi çekilerek zabıta ekipleri ayrıldı.

İHA'nın haberine göre, Kartal'da İBB zabıta ekipleri ile Kartal Belediyesi zabıta ekipleri park yeri yüzünden karşı karşıya geldi. İBB tarafından Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi çevresinde bulunan boş alana otopark yapmak için çalışma başlatıldı. İBB zabıta ekipleriyle Kartal Belediyesi zabıta ekipleri karşı karşıya geldi.

Tartışma yaşanmasının ardından olay yerine polis çağrıldı. Her iki belediye ekiplerinin yetkililerinin görüşmesinin ardından uzlaşma sağlanırken, alana iş makinesi çekilirken, zabıta ekipleri de ayrıldı.

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