Kartal sahil yolunda yolun karşısına geçmeye çalışan bir kişiye otomobil çarptı. Kazada yaya hayatını kaybederken sürücü gözaltına alındı.



DHA'nın haberine göre kaza saat 07.30 sıralarında Kartal sahil yolu Pendik istikametinde meydana geldi. Ufuk Ç.'nin kullandığı otomobil sahil yolunda ilerlediği sırada yolun karşısına geçmeye çalışan bir yaya çarptı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri kaza mahaline dubalar koyarak güvenlik önlemi aldı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları incelenemede ismi öğrenilemeyen yayanın hayatını kaybettiğini belirledi.





60-65 yaşlarındaki erkek olduğu öğrenilen kişinin cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Sürücü ise gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Trafik yoğunluğu cenazenin kaldırılmasının ardından normale döndü.





kartal

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER