Beşiktaş’ın 1 aylık zorlu virajı tartışmalar, erteleme atışmaları ile dün akşam Konya’da başladı. Maç öncesi yaşananlar gibi oyunda da olanlar tartışmalıydı. Öncelikle Şenol Güneş, doğal olarak elindeki geniş kadroya güvenerek rotasyona gitti. Haftalardır oynamamış Tolgay’a forma veren Güneş, ileride Negredo’nun yerine Love ile başladı. Adriano gibi son haftaların çıkıştaki ismi de, Quaresma ile birlikte kenardaydı. Hoca; Love ve Babel’e hatta Lens’e çok güvenmişti belli ki. Ama güvendiği dağlara kar yağdı. İlk yarım saat Konyaspor önünde bariz baskı kuran ve orta saha üstünlüğünü ele geçiren Siyah-Beyazlılar, buna rağmen bu baskının karşılığını sadece Babel’in Atiba’ya çarpan şutunda buldu.
Özellikle Talisca’nın komutayı almasıyla Beşiktaş maçı koparacağının sinyallerini verdi bu dönem. Love ile Talisca’nın kaçırdıkları gol olsa, Konyaspor çoktan dağılmıştı. Ama bu olmayınca ikinci bölüme Mehmet Özdilek’in de uyarılarıyla Konyaspor bambaşka bir görüntüde çıktı. İlk yarı Beşiktaş’ın yaptıkları, bu kez Konyaspor’dan geldi. Üst üste kaleyi yoklamalar başlayınca adeta Konyapor’un golü de “geliyorum” dedi. Savunmadaki tutarsızlıklar, orta sahanın etkisizliği, hücumda bir türlü beceri gösterilmemesi, kanatlardan da orta gelmemesi Konyaspor’un ekmeğine yağ sürdü. Mehmet Hoca’nın Fofana’yı da oyuna alması Konyaspor’un hücuma daha cesaretli çıkmasına neden oldu. Son dakikalarda kaçan golleri de gol olsa Beşiktaş buradan mağlup da ayrılabilirdi.
Kartal’ın deplasman kayıpları sürüyor. Deplasmanda kazanamazsan şampiyonluk nasıl gelir? Dün akşam Beşiktaş 2 puandan ziyade Talisca ve Pepe gibi iki yıldızını Fenerbahçe maçı öncesinde kaybetti. 2 puan belki telafi edilebilir ama derbide bu isimlerin olmaması pahalıya patlayabilir. Bu kartların görülmesi enteresan! Şenol Hoca’nın özellikle Pepe’yi dinlendirmesi gerekirdi diye düşünüyorum. Sanki Hoca da bu aralar formsuz ya da kafası karışık. Buna iki örnek daha verebiliriz. 1-0 gibi tehlikeli bir skor sürerken Love’un neden kenara alındığı tartışılır.
Sahada ne yaptığı belli olmayan Lens dururken Quaresma’nın gecikmeli alınması da acayip bir karar. Maça çok iyi başlayan hakem Alper Ulusoy’un özellikle ikinci yarıdaki kararları çok konuşulacak. Gole giden Talisca’yı durduran Filipovic’in 2. kartı görmemesi, Talisca’nın gördüğü bana göre ucuzdu. Sonuç olarak Beşiktaş’taki istikrarsız tablo sürüyor. Bu şekilde bu sezon şampiyonluk hayal olabilir. Fenerbahçe’yi yenmekten başka çare yok artık. Bunu söylüyoruz ama o kaçan goller de gol olsa bunların hiçbiri konuşulmazdı o da başka.
Beşiktaş’taki istikrarsız tablo sürüyor. Bu şekilde bu sezon şampiyonluk hayal olabilir.
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Bu karşılaşmanın kaybedeni kesinlikle Beşiktaş... Güneş 2 puandan olduğuna mı yansın
yoksa Talisca ile Pepe’nin F.Bahçe derbisinde oynamayacağına mı?
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