Kartlar cüzdandan "uçuş" için çıktı

Bankalararası Kart Merkezi (BKM) verilerinden derlediği bilgilere göre, bu yılın ocak-eylül döneminde havayolu işlemleri için banka kartlarıyla 1 milyar 766 lira ve kredi kartlarıyla da 9 milyar 284 milyon lira olmak üzere 11 milyar 50 milyon lira harcandı.
Söz konusu dönemde banka ve kredi kartlarıyla 22,7 milyon adet işlem gerçekleştirildi. Havayolu sektöründe kartlarla geçen yılın 9 ayında 21,6 milyon adet işlemde 8,3 milyar liralık, yılın tamamında da 28,5 milyon adet işlemde 10,8 milyar liralık harcama yapıldı.
Bu yılın ocak-eylül döneminde havayolu harcamalarında yapılan harcama tutarı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 32,8, işlem adedi de yüzde 5,3 artış gösterdi. Böylece bu yılın 9 aylık döneminde havayolu sektöründe yapılan harcama tutarı, geçen yılın tamamındaki ödemeleri geçmiş oldu.
EN ÇOK HARCAMA YAZ TATİLİNDE
BKM verilerine göre, havayolu sektöründe kartlı işlemlerde en fazla harcama "yaz tatili" olarak bilinen üçüncü çeyrekte gerçekleşti. Havayolu sektöründe kartla yapılan harcamaların tutarı bu yılın ilk çeyreğinde 3 milyar 39 milyon lira, ikinci çeyreğinde 3 milyar 787 milyon lira, üçüncü çeyreğinde 4 milyar 224 milyon lira oldu.
5 YILDA UÇUŞA 46.3 MİLYAR ÖDENDİ
Havayolu sektöründe kartlı ödeme tutarı Eylül 2012 - Eylül 2017 dönemine kapsayan 5 yılda 46 milyar 302 milyon lira oldu. Aynı dönemde kartlı işlem adedi de 124 milyon 33 bin olarak kayıtlara geçti.
Beş yıllık süreçte banka kartları ile 5,4 milyar liralık ve kredi kartları ile 40,9 milyar liralık havayolu sektöründe harcama gerçekleştirildi.
Son yıllarda banka kartlarının da alışverişlerde kullanımın artmasıyla havayolu sektöründeki harcamlarda da banka kartlarının payının yükseldiği görüldü. Eylül 2012'de toplam havayolu harcamalarında banka kartlarının payı yüzde 7,3 iken, Eylül 2017'de bu oran yüzde 16,7'ye yükseldi. Kredi kartlarının payı da yüzde 92,7'den yüzde 83,3'e geriledi.
Aynı dönemde harcama adeti bazında banka kartlarının payı yüzde 4'ten 11,1'e çıkarken, kredi kartlarının payı yüzde 96'dan 88,9'a indi.
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