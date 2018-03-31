Kaşlarınızı doldurmak için kullanabileceğiniz 5 ipucu...

1- YANLIŞ ÜRÜN SEÇMEK

Jel, far, ya da kalem formunda kaş doldurma ürünleri mevcut. Eğer kaş doldurmaya yeni başladıysanız jel üründe biraz zorlanabilirsiniz. Bu nedenle işe yeni başlayanlardansanız kaş farı, biraz daha tecrübeliyseniz kaş kalemi kullanabilirsiniz. Kaş doldurmada üzerinize yoksa jel yapıda bir ürün tam size göre!

2- YANLIŞ RENKTE ÜRÜN KULLANMAK

Kaş renginizden koyu tonda bir ürün kullanmak ifadenizi keskinleştirir, bu nedenle de iyi bir görünüm yaratmaz. Eğer doğal bir görünüm istiyorsanız kaşınızdan bir ton açık ürün seçmekte fayda var. Açık tonlar, hatayı en aza indirir ve doğal bir görünüm verir.

3- FAZLA MİKTARDA ÜRÜN KULLANIMI

İhtiyacınız yokken gereğinden fazla ürün sürmek yapılan en büyük hatalardan biridir. Ürünü azar azar sürmek hem işinizi kolaylaştırır hem de riski azaltır. Ayrıca tüm kaşınıza ürün sürmek yerine kaşınızın hangi bölümlerinde seyreklik varsa buralara yoğunlaşmakta fayda var.

4- KAŞI ŞEKLİNDEN FARKLI DOLDURMAK

Kaş şeklinizi takip etmeyerek, sadece örtmek istediğiniz yerleri doldurmak sizi doğallıktan uzaklaştıracaktır. Bu nedenle her zaman doğal şeklinizi takip etmeli ve ihtiyaç olan yerleri doldurmalısınız.

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5- DOLDURMADAN ÖNCE KAŞLARI TARAMAMAK

Kaşlarınızı ilk olarak boş bir fırçayla taramak, işinizi daha da kolaylaştıracaktır. Biten rimelinizin fırçasını temizleyerek kaşlarınızı tarayabilirsiniz.

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