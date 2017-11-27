Kas erimesi hastalığına yakalanan Ertuğrul Topçam için medikal cihaz yaptı

Tokat'ın Erbaa ilçesinde 27 yıldır tekerlikli sandalyeye ve başkalarının yardımına muhtaç olarak yaşayan yaşlı adamın imdadına damadı yetişti. Hayırlı damat kayınbabası için engelli transfer lifti yaptı.
İHA'nın haberine göre; Erbaa'da yaşayan Ertuğrul ve Melek Topçam çiftinin hayatı, 27 yıl önce tanıştıkları kas erimesi hastalığıyla birden değişti. 70 yaşındaki Ertuğrul Topçam yakalandığı rahatsızlık nedeniyle yatağa bağımlı ve başkalarının yardımına muhtaç bir hale geldi. Aile yüzde 92 oranda engeli raporuna sahip olan Ertuğrul Topçam'ın bir yerden bir başka yere naklini kolaylaştıracak medikal bir cihaz olup olmadığını araştırmaya başladı. Yurt dışında engelli transfer lifti olarak satılan cihazı gören aile bu ürünün fiyatını pahalı bulunca Damat Süleyman Gümüşsoy cihazı kendi yapmak için çalışmalara başladı. 2 buçuk ay süren ön araştırmanın ardından Gümüşsoy, 1 ay içerisinde engelli transfer liftini tamamladı. 31 yaşında ve 1 çocuk babası olan Süleyman Gümüşsoy, kayınbabası için yaptığı aletin yurt dışındaki satış fiyatının 3 bin liranın üzerinde olduğunu ama kendi imkanlarıyla bu cihazı bin lira dolaylarında bir maliyetle tamamladığını söyledi.
Cihazı yaklaşık 3 bin 500 lira civarında satışa sunulduğu anlatan Gümüşsoy, "Biz de bunu karşılayamayacağımız için, acaba kendim yapabilir miyim diyerekten üzerinde çalıştım. Sanayiye gittim. Birkaç redüktörcü ile dişçi ile görüştük. Yapılabileceğini gördüm. Daha sonra da parçaları temin ederek kendi becerimle cihazı tamamladım. Şimdi bu cihaz yardımıyla kayın pederim, tekerli sandalyesinden koltuğuna, oradan klozete, ya da külü arabasından tekerlekli sandalyesine çok rahat bir şekilde transferini yapabiliyoruz. Çok uygun bir paraya mal ettik. Satış fiyatından daha ucuza mal ettik" dedi.
"HAYATIM KOLAYLAŞTI"
Hastalığın başlamasıyla birlikte en büyük zorluğu çeken 70 yaşındaki Melek Topçam da damadının yaptığı sayesinde eşini kolayca bir yerden bir başka yere götürebildiğini söyledi. Topçam, "Çok kolaylık oldu. 27 yıldır ki eşimi kaldırıp bir yerden bir yere oturtmak çok zordu benim için. O yüzden şimdi bu araç yapıldıktan sonra daha da kolaylaştı. Daha güzel oldu. Onun da dışarı gitmesi daha kolaylaştı, benim işlerim de daha kolaylaştı" diye konuştu.
Kas erimesi hastalığının ilk başladığı zamanlara kendi işlerini zor da olsa gören Ertuğrul Topçam hastalığın ilerlemesiyle birlikte başkalarının yardımı olmadan yaşayamaz hale geldi. Topçam, damadı tarafından kendisi için yapılan cihazın hayatı için büyük kolaylık sağladığını söyleyerek,"Sağ olsun damat yaptı. Hakikaten çok büyük kolaylık sağlıyor. Ben daha önceden böyle değildim ama zamanla artık yardım almadan kalkamaz oldum. Kilom da ağır. 1 adamın da kaldırma kapasitesi yok yani zor. Böyle bir cihaz araştırıyorduk, dedi ki ben yaparım böyle bir şey. Hadi bakalım dedik, gerçekleşti. Biraz da eli yatkın bu işlere" şeklinde konuştu.
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