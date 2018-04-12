Kas hastası çocuğa itfaiyeden jeneratörlü destek

Bolu'da, bir mahalleye elektrik verilememesi nedeniyle solunum cihazı çalışmayan kas hastası (miyopati) çocuğun yardımına itfaiye ekipleri koştu.

AA'nın haberine göre; Sağlık Mahallesi Dündar Sokağı'nda yaşayan Ayşe Çelte, bakım ve onarım çalışması nedeniyle elektrik kesilince doğuştan kas hastası yatağa bağımlı oğlu Vedat Çelte'nin (10) solunum cihazını çalıştıramadı.

Durumu ilgili birimin yetkililerine bildiren anne Çelte, elektriklerin gün boyunca verilmeyeceğini öğrenince Bolu Belediyesi itfaiye ekiplerinden yardım istedi.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, itfaiye aracıyla getirdikleri jeneratörü apartmanın yan tarafına yerleştirdi, daha sonra hasta çocuğun bulunduğu odaya kablo çekildi. Oksijen cihazı, çekilen düzenek üzerindeki priz aracılığıyla çalıştırılarak kas hastası çocuğun rahat nefes alması sağlandı.

"MAKİNE ÇALIŞMADIĞI ZAMAN ZOR ANLAR YAŞIYOR"

Anne Çelte, oğlunun doğuştan kas hastası olduğunu ve 6 aydır yatağa bağımlı olarak yaşadığını söyledi.Mahallede elektrikler kesildiği zaman sıkıntı çektiklerini aktaran Ayşe Çelte, "Oğlum zaman zaman nefes almakta zorlanıyor ve tıkanıyor. Onun için makineden destek alıyor. Makine çalışmadığı zaman zor anlar yaşıyor." diye konuştu.Çelte, elektrikler kesildikten sonra çare bulamayınca itfaiye ekiplerinden yardım istediğini belirterek, jeneratör yardımıyla solunum cihazını çalıştıran ekiplere teşekkür etti.

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