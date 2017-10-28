Kaş kalınlaştırma yöntemleri nelerdir? Kalın kaşlara sahip olmanın yolları

Seyrek kaşların aksine kalın kaşları şekillendirmek her zaman çok daha kolay olmuştur. Bu nedenle kaşların kalın olması aslında büyük bir avantaj. Ancak uzun zaman boyunca incecik alınan kaşlar ya da genetik özellikler kaşların ince ve seyrek olmasına yol açıyor. Peki kaşları kalınlaştırmanın doğal yöntemleri nelerdir?

LİFLİ BESİNLER TÜKETİN!

Kaşlarınızı beslemek için lifli sebzeler tüketmeye özen gösterin. Yeşil sebzelerde bulunan lif, kaşlarınızı besler ve kökten uca bir bakım sağlar.

BOL BOL SU TÜKETİN

Su içmek kaşların çıkması için son derece önemlidir. Bu nedenle günde en az 2 litre su tüketmelisiniz.

KAŞLARA NEMLENDİRİCİ UYGULAYIN!

Kaşlarınıza her akşam yatmadan önce herhangi bir nemlendirici sürerek uzatabilirsiniz. Nemlendirici kremler kaşlarınızı uzatan diğer ürünlerden birisidir.

VİTAMİN DESTEĞİ

E vitamini öncelikli olmak üzere A, B3 ve C vitaminlerini düzenli olarak almalısınız.

SARIMSAK MUCİZESİ

Çok fazla bilinen bu yöntem kaş köklerinizi güçlendirerek daha gür kaşlara sahip olmanızı sağlayabilir. Bu kaş kalınlaştırma kürünü uygulamak için bir diş sarımsağı elinizle ikiye bölün ardından kaşlarınızın çıkış yönüne doğru suyunu çıkarır şekilde sürün. Daha sonra küçük bir pamuk yardımıyla kaşlarınıza doğal zeytinyağı sürerek uyuyun. Sabah da kaşlarınızı iyice yıkayın.

BADEM YAĞI

Kirpik ve kaş bakımında en önemli ve popüler yöntemlerden biri olan badem yağını düzenli olarak kullandığınızda, kaş kökleriniz sağlamlaşarak daha gür çıkacaktır. Bitmiş bir maskaranızın fırça kısmını temizleyerek badem yağını kaşlarınıza kolaylıkla sürebilirsiniz.

HİNT YAĞI

Piyasalarda kolaylıkla bulabileceğiniz Hint yağı, kaşlarınızı doğal yollardan çıkarmaya yardımcı olabilir. Yine temizlenmiş bir maskara fırçasıyla kaşlarınıza Hint yağını rahatça sürebilirsiniz.