Kuzey İrlanda’nın Antrim kasabası sakini 35 kadın, kasabalarının tamamının örgü modelini çıkarmayı başardı.

Gazete Habertürk'te yer alan habere göre evini örme fikri ilk Kay Aitcherson (73) adlı kadından geldi. Bunu gören diğer kasaba sakinleri de kısa süre sonra kendisine katıldı.

Kasabanın kadınları, 7 ay boyunca milyonlarca ilmek atarak kasabanın bütün evleri, kamu binaları, kafe ve barları, yolları ve bahçelerini örmeyi başardı.

İrlanda

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