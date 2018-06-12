Antalya’nın Alanya ilçesinde bir mağazada müşteri tarafından unutulan cep telefonunun çalınma anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

İHA'nın haberine göre olay, geçtiğimiz pazartesi günü saat 15.00 sıralarında Cikcilli Mahallesi’ndeki bir alışveriş merkezinde meydana geldi. Mağazada alışveriş yapan Yılmaz Özaslan, aldığı ürünlerin parasını ödediği sırada elindeki cep telefonunu kasiyerin bulunduğu kısımda unuttu. Aradan yaklaşık 15 dakika geçtikten sonra cep telefonunu unuttuğunu anlayan Özaslan, alışveriş merkezine tekrar gitti ancak telefonu unuttuğu yerde bulamadı. Bunun üzerine mağaza yetkileri durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, güvenlik kameralarında yaptıkları incelemelerde telefonun bir kadın tarafından çalındığını ortaya çıkardı. Polis, incelemelerin ardından şüpheli kadının yakalanması için çalışma başlattı.

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