Yalçındağ yaptığı açıklamada, Türkiye'deki gerçek küçükbaş hayvan sayısının tam olarak belirlenmesi ve bu alanda strateji üretilmesi gerektiğini söyledi.
Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre 42 milyon koyundan bahsedildiğini, ancak bunun gerçekle örtüşmediğini kaydeden Yalçındağ, "Bu rakam, Türkiye'nin et tüketimiyle bağdaşmıyor. Bazı yerlerde yanlışlıklar var. Tablomuzu görelim, ne kadar küçükbaş, büyükbaş hayvanımız var, neye ihtiyacımız var? Ondan sonra bunun planlamasını yapalım." diye konuştu.
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının 300 koyun projesinin önemli olduğunu dile getiren Yalçındağ, bunun havyacılık sektörüne çok ciddi katkı sağlayacağını vurguladı.
"ETİN PROBLEMİ ÜRETİM NOKTASINDA"
Yalçındağ, Türkiye'deki et fiyatlarının paketlenmiş kıyma dışında Avrupa'daki ülkelerle aynı olduğunu söyledi.
Et konusunda arz ve talebin sağlanmasıyla problemin ortadan kalkacağını kaydeden Yalçındağ, şöyle konuştu:
"Arz ve talep dengelenirse, et fiyatlarında taşkın varsa normale döner. 'Et pahalı' diye imaj yaratılıyor. Neye göre pahalı, baklava mı ucuz? Önemli olan eti, bu ülkeye yeterli hale getirmek. Bizim gönlümüzden geçen ucuzluğundan pahalılığından ziyade ben istediğim eti gidip bulabilmeliyim. Etin problemi üretim noktasında. Türkiye'de et tüketiminin yüzde 85'ini büyükbaş hayvan etinden sağlıyoruz. Sorun burada, yüzde 15'lik bölümü küçükbaş hayvancılıktan sağlıyoruz. Bu yüzde 15'lik bölümün iki katına çıkarılması gerekiyor. Bunu başarabilmek için de üretimi iki katına çıkarmak gerekiyor."
Eskiden Türkiye'de çocukların kızamıktan öldüğünü ve alınan tedbirlerle bunun önlendiğini hatırlatan Yalçındağ, şöyle devam etti:
"Aynı şeyin doğan hayvan yavruları için de geçerli olması lazım. Neredeyse ithal ettiğimiz ürün kadar biz yavru hayvan kaybına uğruyoruz, bu çok önemli. Hayvan ölümlerinin yarısını önlersek ithalatımız yarı yarıya azalır. Küçükbaş hayvan üretimini iki katına çıkarırsak et ithalatımız biter, fiyatlar da makul seviyeye iner. Ana etken küçükbaş hayvancılığının Türkiye'deki durumu."
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