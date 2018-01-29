Kasapta silahlı kavga: 2 kardeş hayatını kaybetti

Tokat'n Erbaa ilçesinde kasap dükkanında çıkan kavgada silahla vurulan 2 kardeş hayatını kaybetti.

İHA'nın haberine göre, edinilen bilgiye göre, Erbaa ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Hükümet Caddesi üzerindeki bir kasapta meydana geldi. Zeynel B.'ye (48) ait kasap dükkanında gelen Duran Taşova (36) ile Mehmet Taşova (33) kardeşler henüz bilinmeyen bir nedenle dükkan sahibi ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Zeynel B. tabanca ile tartıştığı kardeşlere kurşun yağdırdı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri iki kardeşin hayatını kaybettiğini tespit etti. Olay yerinde yapılan incelemelerinin ardından cenazeler otopsi yapılmak üzere Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kavgada yaralanan cinayet zanlısı ise Erbaa İlçe Emniyet Müdürlüğü asayiş ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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