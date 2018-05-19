Kashima - Sendai maçı istatistikleri

Japonya J1 Lig heyecanı devam ediyor. Kashima, 20 Mayıs 2018 Pazar günü Sendai takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 08:00. 18 puanlı Kashima 10. sırada bulunuyor, Sendai 19 puana sahip ve 8. sırada. Kashima, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Sendai, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 336. İddaa'da Kashima kazanır 1.65, berabere biter 3.20, Sendai kazanır 3.60 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 1.60, üst oranı 1.75. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.55, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.65.

Kashima önceki hafta Sendai mücadelesinde 3-2 kazandı.

Sendai ise Kashima karşılaşmasında 3-2 yenildi.

Kendi sahasında 4 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Kashima, 7 gol attı ve 3 gol yedi.

Sendai, dış sahada 3 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Sendai 9 kez gol sevinci yaşadı, 8 kez topu ağlarında gördü.