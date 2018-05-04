Kashima - Urawa maçı ne zaman?

Kashima ve Urawa, 05 Mayıs 2018 Cumartesi günü Japonya J1 Lig maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 11:00. Kashima 15 puana sahip olarak 13. sırada yer alırken Urawa 15 puanda ve 11. sırada. Kashima, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Urawa son 5 mücadelede 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 246 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Kashima kazanırsa 2.20, beraberlik çıkarsa 3.00, Urawa sahadan galip ayrılırsa 2.40 oranını elde edecekler. Alt oranı 1.65, üst oranı 1.70. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.80.

Kashima önceki hafta Iwata mücadelesinde 0-0 berabere kaldı.

Urawa ise Yokohama FM karşılaşmasında 0-1 yenildi.

Kashima, evinde 3 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 6 gol atıp 3 gol yedi.

Urawa, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 2 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet elde etti. Urawa, deplasmanda 8 kez ağları sarsarken, 7 kez topu kendi kalesinde gördü.