Kashiwa - Iwata maçı rakamları

Kashiwa ve Iwata, 05 Mayıs 2018 Cumartesi günü Japonya J1 Lig maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 08:00. Maç öncesi Kashiwa 17 puanla 7. sırada, Iwata 18 puanla 6. sırada bulunuyor. Ev sahibi Kashiwa, son 5 maçında 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 0 yenilgi aldı. Iwata, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 239 kodlu maçı oynayanlar; Kashiwa galibiyet oranı 1.75, beraberlik oranı 3.10, Iwata galibiyet oranı 3.30. Alt oranı 1.45, üst oranı 1.95. Karşılıklı gol var 1.70, karşılıklı gol yok 1.65 oranını kazandıracak.

Kashiwa önceki hafta Hiroshima mücadelesinde 1-0 kazandı.

Iwata, Kashima karşılaşmaında 0-0 berabere kaldı.

Kendi sahasında 3 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet alan Kashiwa, 7 gol attı ve 5 gol yedi.

Iwata, dış sahada 2 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Iwata 6 kez gol sevinci yaşadı, 4 kez topu ağlarında gördü.