Kashiwa - Kawasaki maçı heyecanı

Japonya J1 Lig maçında Kashiwa ile Kawasaki, 12 Mayıs 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 09:00. Maç öncesi Kashiwa 17 puanla 9. sırada, Kawasaki 21 puanla 5. sırada bulunuyor. Kashiwa, son 5 maçında 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 0 yenilgilik form durumunda. Kawasaki son 5 mücadelede 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 175 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Kashiwa kazanırsa 2.50, beraberlik çıkarsa 3.10, Kawasaki sahadan galip ayrılırsa 2.10 oranını elde edecekler. Alt oranı 1.65, üst oranı 1.70. Karşılıklı gol var 1.45, karşılıklı gol yok 1.80 oranını kazandıracak.

Kashiwa önceki hafta Hiroshima mücadelesinde 1-0 kazandı.

Kawasaki ise Omiya maçında 5-0 kazandı.

Kendi sahasında 3 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyet alan Kashiwa, 8 gol attı ve 7 gol yedi.

Kawasaki ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 4 galibiyet, 2 beraberlik, 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Kawasaki, 9 gol atarken 2 gol yedi.