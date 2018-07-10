Kashiwa - Yamagata sahaya çıkıyor

Japonya İmparatorluk Kupası 3.Tur maçında Kashiwa ile Yamagata, 11 Temmuz 2018 Çarşamba günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 13:00. Kashiwa, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Yamagata, geride kalan 5 maçta 0 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 526 kodlu maçı oynayanlar; Kashiwa galibiyet oranı 1.35, beraberlik oranı 3.60, Yamagata galibiyet oranı 5.50. Alt 1.80, üst 1.55 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.55, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.65.

Kashiwa son hafta oynanan Gamba Osaka maçında 3-1 yenildi.

Yamagata, Sendai karşılaşmaında 1-1 berabere kaldı.