Kasım ayı Enflasyon Beklenti Anketi sonuçlandı

AA Finans'ın, TÜİK tarafından 4 Aralık Pazartesi günü açıklanacak kasım ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi 21 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ankete göre, ekonomistlerin kasım ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 1,08 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin kasım ayı için enflasyon beklentileri en düşük yüzde 0,10 ve en yüksek yüzde 1,50 aralığında yer aldı.

YIL SONU BEKLENTİSİ YÜZDE 11.4

Ekonomistlerin 2017 yıl sonu enflasyon beklentisinin ortalaması yüzde 11,04 oldu.

Ankete katılan ekonomistler arasında yıl sonu enflasyon beklentisinin en düşük yüzde 10,48, en yüksek yüzde 12,70 olduğu görüldü. Bir önceki anket döneminde yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 10,26 düzeyinde bulunuyordu.

Ekonomistlerin kasım ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 1,08) göre, bir önceki ay yüzde 11,90 olan yıllık enflasyonun, yüzde 12,53'e yükseleceği hesaplanıyor.

enflasyon beklentisi

Enflasyon Beklenti Anketi