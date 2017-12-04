Kasım ayının MVP'si Calathes

Panathinaikos Superfoods'un Yunan basketbolcusu Nick Calathes, THY Avrupa Ligi'nde kasım ayının en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Calathes, son 6 maçın 5'ini kazanan Yunanistan ekibi Panathinaikos Superfoods'ta sergilediği performansla kasım ayının en değerli oyuncusu ödülüne layık görüldü.

Yunan oyun kurucu, kasım ayında oynadığı 6 karşılaşmada 14,6 sayı, 9,5 asist ortalamalarıyla mücadele etti.

Söz konusu maçlarda, Avrupa Ligi'nde sayı ve asist anlamında kariyer rekorlarını da kıran Calathes, kariyerinde ilk kez ayın MVP'si ödülünü kazandı.

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