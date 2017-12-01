Kasımda üretici-market fiyat makası şampiyonu portakal oldu

Bayraktar, yaptığı yazılı açıklamada, kasımda markette 41 üründen 22'sinde, üreticide 33 üründen 17'sinde fiyat artışı, markette 15 üründe, üreticide 12 üründe fiyat düşüşü olduğunu, 4 ürünün fiyatının ise market ve üreticide değişmediğini bildirdi.

Kasımda fiyatı en fazla artan ürünün markette mandalina, üreticide salatalık olduğunu ifade eden Bayraktar, en fazla fiyat düşüşünün ise markette pırasada, üreticide ıspanakta görüldüğünü belirtti. Bayraktar, markette pırasa fiyatının yüzde 25,53 düştüğünü, mandalina fiyatının ise yüzde 38,75 arttığını kaydetti.

FİYATI EN ÇOK DÜŞEN 'ISPANAK' OLDU

Bayraktar, kasımda market fiyatlarında domates, yeşil soğan, pirinç ve kuru kayısıda değişim görülmediğini belirtti.

Üretici fiyatlarında, geçen ay maydanoz, pirinç, kuru kayısı ve kuru üzüm fiyatında değişim olmadığını, ıspanağın yüzde 34,62 ile fiyatı en fazla düşen ürün olduğunu aktaran Bayraktar, üreticide en fazla fiyat artışının ise yüzde 89,09 ile salatalıkta meydana geldiğini kaydetti.

Bayraktar, üretici-market fiyat farkının devam ettiğini vurgulayarak, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Kasımda üretici ve market arasındaki fiyat farkı en fazla portakal, kuru kayısı, mandalina, kırmızı mercimek, ıspanak, süt ve maydanozda yaşandı. Üretici ve market arasındaki fiyat farkı en fazla yüzde 327,59 ile portakalda görüldü. Fiyat farkı kuru kayısıda yüzde 303,50, mandalinada yüzde 283,98, kırmızı mercimekte yüzde 257,30, ıspanakta yüzde 249,02, sütte 247,24, maydanozda yüzde 243,68 oldu. Portakal 4,3 kat, kuru kayısı 4 kat, mandalina 3,8 kat, kırmızı mercimek 3,6 kat, ıspanak ve süt 3,5 kat, maydanoz 3,4 kat fazlaya tüketiciye satıldı."

Bayraktar, üreticide 73 kuruş olan portakalın markette 3 lira 10 kuruşa, 8 lira olan kuru kayısının 32 lira 28 kuruşa, 82 kuruş olan mandalinanın 3 lira 14 kuruşa, 1 lira 85 kuruş olan kırmızı mercimeğin 6 lira 61 kuruşa, 85 kuruş olan ıspanağın 2 lira 97 kuruşa, 1 lira 27 kuruş olan sütün 4 lira 41 kuruşa, 34 kuruş olan maydanozun 1 lira 15 kuruşa satıldığını kaydetti.

üretici-market fiyat makası

kasım

Türkiye Ziraat Odaları Birliği