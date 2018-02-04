SÜPER LİG HEYECANI HTSPOR ARENA'DA... KASIMPAŞA - AKHİSAR MAÇININ DAKİKA DAKİKA ÖZETİ İÇİN TIKLAYINIZ

Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında sahasında Teleset Mobilya Akhisarspor'u 2-0 yendi...

Mücadelede galibiyeti getiren golü 51. dakikada Trezeguet kaydetti: Strahil Popov'un pasında ceza alanı dışı sağ tarafında topla buluşan David Pavelka, bekletmeden ceza alanı içindeki Trezeguet'ye pasını gönderdi. Trezeguet'nin yerden şutunda top kalecinin sağından filelerle buluştu.

Öte yandan Paşa'da karşılaşmanın 85. dakikasında Koita direğe takılan isim oldu.

90+4. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Trezeguet maçın skorunu ilan etti!

Bu sonucun ardından Kasımpaşa, 25 puana yükselirken, Okan Buruk yönetimindeki Akhisarspor 21 puanda kaldı.

SÜPER LİG PUAN DURUMU

SÜPER LİG FİKSTÜRÜ

KASIMPAŞA: 2 - AKHİSARSPOR: 0

STAT: Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan

HAKEMLER: Barış Şimşek, Erdinç Sezertam, Mehmet Metin

KASIMPAŞA: Ramazan Köse, Popov, Ben Youssef, Omeruo, Veysel Sarı, Sadiku, Pavelka, Mensah (Dk. 76 Ahmed Ildiz), Eduok (Dk. 89 İlhan Depe), Trezeguet, Mbaye (Dk. 67 Koita)

AKHİSARSPOR: Lukac, Miguel Lopes, Caner Osmanpaşa, Dany, Ömer Bayram, Sissoko, Serginho (Dk. 82 Muğdat Çelik), Larsson (Dk. 59 Paulo Henrique), Onur Ayık (Dk. 75 Helder Barbosa), Olcan Adın, Seleznov

GOLLER: Dk. 51 ve 90+4 Trezeguet (Kasımpaşa)

SARI KARTLAR: Dk. 30 Pavelka (Kasımpaşa), Dk. 45 Dany (Teleset Mobilya Akhisarspor)

İLK YARIDAN POZİSYONLAR

7. dakikada Teleset Mobilya Akhisarspor etkili oldu. Sağ kanattan çizgiye inen Miguel Lopes'in ortasında altıpasta iyi yükselen Seleznov'un kafa vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.

15. dakikada sol kanatta rakibinden sıyrılarak sıfıra inen Trezeguet'nin etkili ortasında penaltı noktası civarında müsait pozisyonda iyi yükselen Mensah'ın kafa vuruşunda, top yerden sekerek üstten dışarı çıktı.

19. dakikada Eduok'un uzak mesafeden sert vuruşunda, kaleci Lukac topu tehlikeli bölgenin dışına çeldi.

45. dakikada hızlı gelişen Teleset Mobilya Akhisarspor atağında, savunmanın arkasına sarkan ve topla ceza sahasına giren Larsson, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda, top yandan dışarı gitti.

45+1. dakikada Mensah'ın kullandığı serbest vuruşta altıpasın sol çaprazında topla buluşan Mbaye, kaleci Lukac'la karşı karşıya kaldı. Mbaye'nin vuruşunda, Lukac ayaklarıyla topu çeldi.

İKİNCİ YARIDAN POZİSYONLAR

51. dakikada Kasımpaşa öne geçti. Sağ kanatta topla buluşan Pavelka'nın pasında ceza sahasında Trezeguet'nin bekletmeden gelişine vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0

55. dakikada Kasımpaşa ikinci gole çok yaklaştı. Sağ taraftan topla ceza sahasına giren Trezeguet, meşin yuvarlağı penaltı noktası civarında bulunan Eduok'a aktardı. Bu oyuncu da topu sol çaprazda daha müsait durumdaki Mbaye'ye çıkardı. Mbaye'nin vuruşunda, kaleci Lukac topa müdahale ederek gole izin vermedi.

63. dakikada Olcan Adın'ın kullandığı köşe atışında penaltı noktası civarında uygun durumda bulunan Paulo Henrique'nin kafa vuruşunda, top auta gitti.

65. dakikada ceza yayı üzerinde topu önünde bulan Olcan Adın'ın gelişine vuruşunda, kaleci Ramazan Köse meşin yuvarlağı son anda çeldi.

75. dakikada Onur Ayık'ın ceza sahası sağ çaprazından sert şutunda, kaleci Ramazan Köse'nin çeldiği top karambolde Paulo Henrique'nin önünde kaldı. Bu oyuncunun altıpastan müsait durumda vuruşunda, meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.

84. dakikada sağ kanattan hareketlenen Popov'un pasında ceza sahasında topla buluşan Koita'nın yerden düzgün vuruşunda, meşin yuvarlak yan direğe çarparak oyun alanına döndü.

90+4. dakikada Kasımpaşa farkı 2'ye çıkardı. Sağ kanattan İlhan Depe'nin ortasında altıpas üzerinde Trezeguet'nin gelişine vuruşunda, top ağlarla buluştu: 2-0

12. RANDEVU

Kasımpaşa ile TM Akhisarspor, Süper Lig tarihinde 12. kez karşı karşıya geldi. 12 karşılaşmada Manisa ekibi sahadan 6 kez galip ayrılırken, Lacivert-Beyazlılar, söz konusu mücadelelerde 5 kez kazandı, 1 maç ise berabere sonuçlandı.

Maç öncesi Kasımpaşalı taraftarlar Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş'e çiçek verdi.