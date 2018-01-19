Kasımpaşa - Alanyaspor maçı ne zaman? Süper Lig'de ikinci yarı bu akşam başlıyor. 19 puanla 11. sırada yer alan Kasımpaşa, 18 puanla iki sıra altında bulunan Alanyaspor'u evinde konuk edecek. Kasımpaşa, Alanyaspor'u yenerek ikinci yarıya galibiyetle başlamak istiyor. Peki, Kasımpaşa - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? İşte Kasımpaşa - Alanyaspor maçı ile ilgili tüm detaylar...
KASIMPAŞA - ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Süper Lig’de 24 günlük ara bugün bitiyor, 2017-18 sezonunun ikinci yarısı Kasımpaşa-Aytemiz Alanya maçıyla açılıyor. Akdeniz ekibinde cezalı Vagner Love forma giyemeyecek. Kasımpaşa - Alanyaspor maçı bugün saat 20.00'de Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak. Yaşar Kemal Uğurlu'nun yöneteceği karşılaşma beIN Sports kanalından canlı olarak yayınlanacak.
İlk yarısı nefes kesen Süper lig’de ikinci yarının perdesi bugün açılıyor... Medipol Başakşehir’in 36 puanla lider tamamladığı ligde 24 günlük devre arasının ardından heyecan kaldığı yerden devam edecek.
İkinci devrenin ‘gala’ gecesinde bugün İstanbul’da Kasımpaşa ile Aytemiz Alanyaspor karşı karşıya gelecek. Süper lig’de sezon 20 Mayıs’ta oynanacak 34. hafta müsabakalarıyla tamamlanacak.
ÖNEMLİ EKSİKLER
Kasımpaşa’da sakat olan Veigneau forma giyemeyecek. Akdeniz ekibinde ise takımın yıldızı olan cezalı Vagner love ve Barış Başdaş ile sakat olan Maniatis görev yapamayacak.
SÜPER LİG 18. HAFTA MAÇ ROGRAMI
BUGÜN
20.00 Kasımpaşa - Aytemiz Alanyaspor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)
20 OCAK CUMARTESİ
13.30 Kardemir Karabükspor-Gençlerbirliği (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)
16.00 Osmanlıspor-Evkur Yeni Malatyaspor (Osmanlı)
19.00 Fenerbahçe-Göztepe (Ülker)
21 OCAK PAZAR
13.30 Demir Grup Sivasspor-Teleset Mobilya Akhisarspor (Sivas Yeni 4 Eylül)
13.30 Atiker Konyaspor-Trabzonspor (Konya Büyükşehir Belediye)
16.00 Bursaspor-Medipol Başakşehir (Bursa Büyükşehir Belediye)
19.00 Antalyaspor-Beşiktaş (Antalya)
22 OCAK PAZARTESİ
20.00 Kayserispor-Galatasaray (Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
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