Kasımpaşa aleyhine yapılan hakem hataları

Kasımpaşa'nın Antalyaspor'a 2-1 yenildiği maçta hakem Ümit Öztürk'ün kararları tepki çekti. Paşa, bu sezon bunu ilk kez yaşamadı. İşte bu sezon Kasımpaşa aleyhine yapılan önemli hatalar:

1 - Kasımpaşa - Beşiktaş

Hakem Alper Ulusoy, Talisca’nın Veysel Sarı’ya attığı yumruğu görmedi. Veysel acı içinde yerde kıvranırken, hakem Ulusoy, Talisca’ya sarı kart göstermekle yetindi.

2 - Akhisar - Kasımpaşa

Mustafa Öğretmenoğlu’nun yönettiği maçta teknik direktör Kemal Özdeş, 3 dakikalık uzatmanın daha fazla olması gerektiğini söylediği için hakem Öğretmenoğlu tarafından basit bir şekilde tribüne gönderilmişti.

3 - G.Saray - Kasımpaşa

Paşa ’nın 2-0 kaybettiği maçın hakemi Cüneyt Çakır, tüm takdir haklarını Sarı-Kırmızılılar’dan yana kullanmıştı. Gomis’in Veysel’e, Belhanda’nın da Veigneau’ye yaptığı kontrolsüz hareketleri es geçmişti.

4 - Kasımpaşa - Sivas

Rakibin sertliğine çok fazla müsaade eden hakem Mete Kalkavan, sarı kartlarını da oldukça rahat bir şekilde çıkarmıştı. Veysel Sarı’nın yüzüne gelen el darbesini görmeyip rakibi sarı kartla cezalandıramamıştı.

5 - Antalyaspor - Kasımpaşa

Son olarak dün gece Kasımpaşa’nın canı yandı. 51’de Harun Alpsoy’a ikinci sarıdan kırmızı kartını çıkaramayan hakem Ümit Öztürk, 2 dakika sonra orta sahada yapılan faulün ardından Murillo’yu attı, Paşa’yı yaktı.