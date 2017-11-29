Kasımpaşa Boluspor maçı canlı izle - Kasımpaşa Boluspor maçı hangi kanalda?

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Kasımpaşa, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında sahasında TFF 1. Lig ekiplerinden Boluspor ile karşılaşıyor.

Süper Lig'de oynadığı son 4 müsabakada 10 puan toplayarak yükselişe geçen Kasımpaşa, sahasında Boluspor'u mağlup ederek rövanş öncesinde avantaj yakalamayı hedefliyor. TFF 1. Lig'de 17 puanla 9. sırada yer alan Boluspor ise Kasımpaşa deplasmanına son 3 lig maçını kazanmanın moraliyle geliyor.

KASIMPAŞA - BOLUSPOR

STAT: Recep Tayyip Erdoğan

HAKEM: Serkan Çınar

SAAT: 14.30

YAYIN: A2 TV

KASIMPAŞA: Kadem, Onur, Youssef, Burak, Mert, Pavelka, Abdullah, Ahmed, Hasan, Murillo, Rangel

YEDEKLER: Murat Can, Sadiku, Hakan, Arda, Ali, Neumayr, Eduok

TEKNİK DİREKTÖR: Kemal Özdeş



BOLUSPOR: Ertuğrul, Göksu, Diarra, Pedro Franco, Caner, İrfan, Melih, Emre, Burak, Mustafa, Furkan

YEDEKLER: Gökhan, Arapi, Hakan, Mutlu, İshak, Andre Santos, Emre, Poepon

TEKNİK DİREKTÖR: Sait Karafırtınalar

Öte yandan, Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminin çevrim dışı uygulandığı karşılaşmada VAR hakemleri olarak Halis Özkahya ile Bahattin Şimşek görev alıyor.

Kasımpaşa Boluspor