Kasımpaşa - Boluspor ne zaman, saat kaçta, CANLI hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur heyecanı başladı. Kemal Özdeş yönetimindeki Kasımpaşa, evinde Sait Karafırtınalar yönetimindeki Boluspor'u konuk edecek. Karşılaşma öncesinde maçı bekleyen futbolseverler, merakla maçın hangi kanalda yayınlanacağını ve saat kaçta başlayacağını araştırıyor. Peki, Kasımpaşa - Boluspor maçı ne zaman, saat kaçta, CANLI hangi kanalda? İşte detaylar...

KASIMPAŞA - BOLUSPOR

Süper Lig'de mücadele eden Kasımpaşa, evinde Türkiye TFF 1.Lig takımı Boluspor'u ağırlayacak. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak olan karşılaşma 29 Kasım (yarın) saat 14:30'da başlayacak. Karşılaşmada Serkan Çınar düdük çalarken, yardımcılıklarını ise Ali Saygın Ögel ve İsmail Şencan yapacak. Kasımpaşa - Boluspor maçı canlı olarak a2 kanalından yayınlanacak.

Kasımpaşa ile Boluspor en son hazırlık karşılaşmalarında karşılaşıp, Kasımpaşa'nın evinde 0-0 berabere kalmışlardır.

Kasımpaşa, oynadığı son 5 maçta 14 gol attı, kalesinde 5 gol gördü.

Boluspor, oynadığı son 5 maçta 6 gol attı, kalesinde 1 gol gördü.

Kasımpaşa takımında en golcü durumunda attığı 2 golle Trezeguet bulunuyor.

Boluspor takımında en golcü durumunda attıkları 1'er golle Mustafa Coşkun, Mitchell te Vrede ve Furkan Demir bulunuyor.

Süper Lig'de oynadığı son 4 müsabakada 10 puan toplayarak yükselişe geçen Kasımpaşa, sahasında Boluspor'u mağlup ederek rövanş öncesinde avantaj yakalamayı hedefliyor.

TFF 1. Lig'de 17 puanla 9. sırada yer alan Boluspor ise Kasımpaşa deplasmanına son 3 lig maçını kazanmanın moraliyle geliyor.

EN GOLCÜLER

Kasımpaşa: Trezeguet (2), Ahmed Ildız (1), Ali Göçmen (1)

Boluspor: Mustafa Coşkun (1), Mitchell te Vrede (1), Furkan Demir (1)

Kasımpaşa - Boluspor

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Kasımpaşa - Boluspor ne zaman, saat kaçta