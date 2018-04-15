Sakatlığı nedeniyle geçen haftaki Bursa maçında oynamayan, dünkü Karabük müsabakasında da kaledeki yerini alamayan Ramazan Köse’nin yerine şans bulan Eray Birniçan, beklentileri karşıladı. Gazete Habertürk'ün haberine göre sezon başından beri ligde sadece bu 2 karşılaşmada Paşa’nın kalesini koruyan Eray, her iki maçta da başarılı performansıyla dikkat çekti ve kalesinde gol görmedi.

MURILLO 4 MAÇ SONRA SAHADA

Ligin ilk yarısında Kasımpaşa adına ilk 11’in değişmez oyuncularından olan ancak 2-1 kaybedilen Beşiktaş karşılaşmasının ardından kızağa çekilen Jhon Murillo süre almaya başladı. Son olarak 1 ay önce oynanan Sivas deplasmanının son 15 dakikasında oyuna giren Venezuelalı futbolcu, dünkü maçın 79. dakikasında İlhan Depe’nin yerine oyuna dahil oldu.