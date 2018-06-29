Kasımpaşa'da yeni sezon öncesi bazı futbolcular sağlık kontrolünden geçirildi.



Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, futbolcuların Ulus Liv Hospital Sporcu Sağlığı Merkezi'nde bir dizi sağlık kontrolünden geçirildiği belirtildi.



Kulüp doktoru Cem Ergenç gözetiminde muayene edilen futbolcuların, kardiyoloji, genel cerrahi, iç hastalıkları, kulak burun boğaz, göz ve ortopedi alanlarında sağlık testlerine tabi tutulduğu aktarıldı.

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