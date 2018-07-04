Kaleci Eray'la sözleşme uzatıldı

Kasımpaşa, sözleşmesi sona eren kaleci Eray Birniçan’la nikah tazeledi.



29 yaşındaki tecrübeli eldiven, Kemerburgaz Tesisleri’nde sportif direktör Bekir Nursal Bilgin’in de hazır bulunduğu törende kendisini 1 yıllığına daha Lacivert-Beyazlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.

1.88 boyundaki kaleci, geçen sezon Ramazan Köse’nin sakat olduğu 4 Süper Lig müsabakasında forma giymiş, 1 kez de Türkiye Kupası müsabakasında görev almıştı.