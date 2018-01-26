Kasımpaşa'da Kemal Özdeş dönemi sona erdi... Süper Lig'in 19. haftasında Beşiktaş'a deplasmanda 2-1 mağlup olan Lacivert-Beyazlı ekipte, teknik direktör Kemal Özdeş ile yollar ayrıldı.

Kemal Özdeş maçın ardından yaptığı açıklamada, "Oyuncularımla soyunma odasında konuştuk, birlikte geçirdiğimiz 1.5 seneye, birlikte çıktığımız 50 maça vurgu yaptım. Bana ve ekibime kattıkları için teşekkür ettim ve son konuşmamı yaptığımı söyledim. Aynı kaliteyi ve üretimi devam ettirmelerini istedim. Şimdi ayrılıyoruz. Her zaman üst sıraları hedef gösterdim, takımımı güvenli bir yerde bıraktım, bu da benim için önemli. Taraftarlarımıza da teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

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